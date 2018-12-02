Межсезонная коллекция Valentino. Pre-Fall, 2019

Пьерпаоло Пиччоли представил в Токио великолепную коллекцию, в которой смешал кутюрные традиции дома и современный стритстайл.

Шоу Valentino, которое состоялось на днях в токийском флагмане итальянского дома моды, удивило и размахом, и дизайнерскими решениями. Представляя мужскую межсезонную коллекцию будущего года, Пьерпаоло Пиччоли легко сделал ее не просто смешанной, а на две трети женской. Объясняя свое решение, креативный директор марки сказал: «Не думаю, что сегодня в Японии и во всем мире люди чувствуют ​​разницу между полами. Это разные подходы к работе, но философия, стоящая за мужским и женским, одна и та же. Это разная одежда, но значения одинаковые».

Дизайнер обратился к архивам итальянского дома моды, откуда заимствовал не только идеи для новых силуэтов, но и знаменитый фирменный красный цвет Valentino. И это стало по-настоящему главным событием показа! Пичолли давно не выводил в коллекциях красный в качестве главного цвета и на этот раз произвел ошеломительное впечатление, при чем с первого же выхода. Коллекцию хочется разглядывать и трогать, а сам дизайнер сообщил, что постарался работать не только традиционными кодами дома и современным стритстайлом, но и попробовал смешать итальянскую и японскую культуры.