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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Versace. Pre-Fall, 2019

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  • 06 Декабря 201810:35
Сюжеты: Versace, Pre-Fall 2019

Донателла Версаче продолжает использовать архивы итальянского дома, но при этом не забывает признаваться в любви Нью-Йорку.

На днях в Нью-Йорке состоялся показ межсезонной коллекции дома Versace. Донателла призналась в любви мегаполису (и на словах, и в принтах на одежде), но представила здесь все-таки классический стиль итальянской марки. Дизайнер продолжает активно пользоваться архивами дома и наработками своего старшего брата. Однако Версаче не копирует старые коллекции, а берет оттуда лишь самое лучше и яркое и превращает это в современные образы. Вероятно, кому-то коллекция и покажется ностальгичной, но все-таки это взгляд Донателлы на прошлое и ее понимание будущего. Одна из главных мыслей коллекции заключается в гедонизме и желании получать от жизни удовольствие. Чтобы выразить эту идею, Донателла добавила образам щедрую порцию глэма.

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