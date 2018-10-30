Межсезонная распродажа в STREET BEAT / KIDS / SPORT

Во всех магазинах сети STREET BEAT, а также STREET BEAT KIDS и STREET BEAT SPORT началась межсезонная распродажа. Такое событие - отличная возможность выгодно пополнить гардероб перед наступающими холодами.

На одежду и обувь, участвующие в акции, распространяется скидка до 30%. Предложение действует на Nike, Jordan, Puma, Reebok, ASICS Tiger, Converse, New Balance и другие бренды. Товары по сниженной цене легко посмотреть на сайте, открыв соответствующий раздел: для мужчин, женщин, детей и подростков, а также товары для спорта.