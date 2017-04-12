«Ми-ми-мишки» - новая капсула «Мама&Дочка» бренда «Эконика»

В моделях новой капсульной коллекции «Мама&Дочка» сезона SS’2017 поселились милые зверушки: озорной кот, милый зайка и плюшевый мишка.

В сезоне весна-лето 2017 дизайнеры бренда «Эконика» расширили ассортимент детских моделей и главными героями коллекции назначили очаровательных кота, зайчонка и мишку. В коллекции представлены слипоны со съёмными наклейками трех любимцев, причем не только детей, но и взрослых! Уникальные принты с изображением очаровательных зверьков украшают детские балетки, сникерсы и сандалии. Цветовая гамма капсулы построена на актуальных цветах сезона - белый, нежно-розовый, голубой и лимонный. В спортивных моделях детской линии все стельки ортопедические.

Взрослые модели более лаконичны по дизайну. В линии представлены слипперы и сникерсы в трех цветах: белые, серые и нежно розовые, что позволяет легко использовать их для повседневных образов. Дизайнерские принты с милыми животными украшают лимонные и белые слипоны, а также внутреннюю часть слипперов. Дополняют обувную линию небольшие сумки геометрической формы в фирменных цветах коллекции. Актуальные рюкзаки двух видов - закругленные с милыми медвежьими и кроличьими ушками и прямоугольные с принтами - поддерживают тематику коллекции.

Приятный бонус - набор подвесных брелоков со всеми персонажами капсулы.

Парные комплекты обуви и аксессуаров для мамы и дочки как всегда отличает безупречное качество.

Коллекция поступила в продажу в салоны «Эконика» и в интернет-магазин сети www.ekonika.ru.