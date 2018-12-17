MICAM February 2019

Итальянские дизайнеры и производители задают модные тенденции не только для своего региона, но и для всего мира. Особо актуально это проявляется в обувной индустрии. Высокое качество, неповторимый стиль и элегантность итальянской обуви покоряет модниц по всему миру с самыми завышенными требованиями. Поэтому выставка MICAM каждый раз пробуждает такой интерес у всех, кому не безразличны будущие тренды обуви и аксессуаров.

Всего несколько месяцев остается до знаменательного события, которое пройдет с 10 по 13 февраля в Милане. MICAM уже в 87 раз помогает налаживать контакты производителей с байерами, прессой и аудиторией. Выставка проходит два раза в год в известном выставочном комплексе Fiera Milano Rho и представляет тренды Autunno/Inverno 2019-20.

MICAM продвигается Ассоциацией производителей итальянской обуви (ASSOCALZATURIFICI) и является уникальным событием, на своей территории в 63 000 кв. м. представляющим более 2 000 коллекций обуви. Участвуют 1 400 компаний, в число которых входит 600 международных представителей из 30 различных стран и ведущие мировые бренды Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada и Tod's, Giorgio Armani, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Ermenegildo Zegna и тд. Пространство является отличной платформой, воплощающей взаимодействие бизнеса и моды. Выставка уже несколько лет является ориентиром для специалистов обувной отрасли всего мира.

Последние три года MICAM фокусируется на тематике «Божественной комедии», представляя рекламную кампанию, в которой обувь является объектом желания, провоцирующим страсть. В 2019 году, вдохновившись путешествием Данте, после искупления в чистилище на передний план выходит райская тематика.

Ключевым настроением MICAM в феврале стало движение к искусству и творчеству.

Проникнуться неповторимой атмосферой, увидеть будущее и наладить деловые контакты можно будет совсем скоро.

MICAM ждет Вас 10-13 февраля 2019 года!

Больше информации здесь www.themicam.com