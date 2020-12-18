Мик Шумахер выступит на «Формуле-1» в составе Хаас вместе c российским пилотом

Хаас, американская команда «Формулы-1», объявила о том, что одним из гонщиков в составе команды на гонках 2021 года станет Мик Шумахер. Напарником Мика будет российский пилот Никита Мазепин. С момента дебюта Мика на «Формуле-2» 2 года назад, его партнером является компания Under Armour. Бренд гордится успехами Мика и тем, с какой целеустремленностью он преодолевает себя.



Недавней победой спортсмена стало 1 место в личном зачете «Формулы-2». Мик обошел соперников, набрав 215 очков. «Я переполнен эмоциями и пока не понимаю, что произошло. Возможно, мне понадобится пара дней, чтобы осознать, что я стал чемпионом. Это была великолепная гонка!», – поделился впечатлениями Мик Шумахер.



