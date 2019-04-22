Мика Арганараз стала лицом Christian Louboutin Beauty

Косметическая линейка французской марки пригласила аргентинскую модель на пост глобального амбассадора.

Уже в июне стартует первая рекламная кампания, главная роль в которой досталась Мике Арганараз. Обладающая нестандартной по меркам индустрии внешностью, аргентинская модель назначена на должность глобального амбассадора Christian Louboutin Beauty. Кристиан Лубутен так прокомментировал выбор: «У Мики очень интересная, неповторимая красота. Она современная, творческая, хулиганская, но при этом очень женственная. Мика ведет себя раскованно, думаю, в ней говорит художник. В ней есть что-то, что нельзя приручить, она воплощает свободу, свою точку зрения и ум».