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Артем Кузелев

Микеле Норса вновь стал одним из руководителей дома Salvatore Ferragamo

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  • 04 Июня 202016:34
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

В составе руководства итальянской компании произошли большие изменения.

Столкнувшись во время пандемии с падением продаж на 30%, флорентийская марка решила меняться. Одной из главных новостей стало возвращение в Salvatore Ferragamo Микеле Норсы, который управлял брендом в 2006-2016 годах. Теперь топ-менеджер займет пост исполнительного вице-президента компании. На месте генерального исполнительного директора останется Микаэла ле Дивелек Лемми, а вот члены семьи Феррагамо оставят свои должности. При этом Ферруччо Феррагамо останется президентом, но без своих предыдущих исполнительных полномочий, его сын Джакомо Феррагамо покинет совет директоров и пост исполнительного президента, заняв место директора подразделения «Бренд и продукт».

 
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