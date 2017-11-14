Милана Кержакова стала амбассадором клуба миллионеров Royal Club Lotte Hotel St. Petersburg

Милана Кержакова – соосновательница благотворительного фонда «Звезды детям», супруга лучшего бомбардира в истории Российского футбола Александра Кержакова, стала амбассадором закрытого привилегированного клуба Royal Club Lotte Hotel St. Petersburg.

Клуб обрел большую популярность благодаря своей уникальной программе лояльности для тех, кто привык выбирать самое лучшее. В связи с этим был создан широкий спектр предложений, способных учесть индивидуальные интересы каждого гостя.

Не удивительно, что именно Милане поступило предложение о столь почетной миссии – стать амбассадором бренда. Бизнес и благотворительность тесно связаны. Бизнес, наравне с частными пожертвованиями, помогает решать серьезные проблемы, когда государственные программы оказываются бессильны.

«Моя задача как амбассодора привлекать клиентов в отели и в клуб миллионеров. Иметь возможность рассказывать гостям о преимуществах программы, проводить различные мероприятия. К примеру, одно из последних мероприятий клуба, мы провели совместно c коньячным домом Hennessy», - сообщила Милана Кержакова

«Мы довольно долго выбирали на роль амбассадора Санкт-Петербурского Lotte Hotel и остановили свой выбор именно на Милане Кержаковой, так как она близка жителям города, ведет активный образ жизни и занимается важными для города и страны в целом социальными проектами», - прокомментировала директор Royal Club Рушания Ягудина

Почетные гости Royal Club обладают эксклюзивными привилегиями Lotte Hotel St. Petersburg, который предлагает лучшие традиции гостеприимства: специальные тарифы на проживание только для членов Клуба, скидку при посещении ресторанов Lotte Hotel, пакет комплиментарных услуг и многое другое. Также клуб организовывает празднование знаменательных дат отеля, эксклюзивные вечеринки и презентации – от антикварных аукционов до театральных постановок, внося приятное разнообразие во время отдыха.

Милана Кержакова ведет активный образ жизни и, помимо воспитания троих детей, занимается делами фирмы своего мужа (выпуск спортивной экипировки и сувенирной продукции) и благотворительными проектами. Милана пробует себя в модельном бизнесе, дизайне. На телевидении выступает в качестве ведущей благотворительного проекта «Время помогать» питерского телеканала LIFE78.