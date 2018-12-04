Мини-коллекция от коллаборации Dr. Martens x Marc Jacobs

Перезапустив свою коллекцию в стиле гранж, Марк Джейкобс представил и соответствующие модели обуви.

Обувная марка Dr. Martens и американский дизайнер Марк Джейкобс представили совместную коллекцию. Капсулу коллаборация посвятила гранжевой коллекции дизайнера 1993 года, которую он недавно перевыпустил. Всего вышло три модели высоких ботинок на шнуровке, отличающихся лишь цветовым решением: черные, бледно-желтые и бледно-лавандовые. Стоимость пары составляет 220 долларов.