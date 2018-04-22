Миниатюры Objets Nomades от Louis Vuitton

Парижский дом моды представил капсульную коллекцию небольших предметов интерьера.

Дом Louis Vuitton пополняет свою коллекцию предметов интерьера Objets Nomades капсулой миниатюр Les Petits Nomades. В дебютную коллекцию небольшого декора вошли вазы, настольные зеркала и предметы из кожи. Над созданием предметов работали известные дизайнеры Умберто и Фернандо Кампана, дизайн-бюро Oï, Патрисия Уркиола и Марсель Вандерс. Увидеть коллекцию можно до 22 апреля на выставке Fuori в рамках Недели дизайна в Милане.