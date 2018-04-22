Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (417)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Миниатюры Objets Nomades от Louis Vuitton

  • 160
  • 0
  • 22 Апреля 201814:30
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды представил капсульную коллекцию небольших предметов интерьера.

Дом Louis Vuitton пополняет свою коллекцию предметов интерьера Objets Nomades капсулой миниатюр Les Petits Nomades. В дебютную коллекцию небольшого декора вошли вазы, настольные зеркала и предметы из кожи. Над созданием предметов работали известные дизайнеры Умберто и Фернандо Кампана, дизайн-бюро Oï, Патрисия Уркиола и Марсель Вандерс. Увидеть коллекцию можно до 22 апреля на выставке Fuori в рамках Недели дизайна в Милане.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru