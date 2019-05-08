Минималистичная коллекция Prada. Cruise, 2020

В новой коллекции Миучча Прада заявляет, что простота – это бунт. Причем делает это очень красиво.

Перед началом круизного шоу Миучча Прада охарактеризовала новую коллекцию, как «наивную, хлопчатобумажную, простую». Свою мысль она продолжила рассуждением о том, что простота – это бунт в современных реалиях, особенно это касается подбора одежды. Сама коллекция подтвердила слова Прада, однако дала понять, что несмотря на всю интеллектуальность дизайнера, Миучча остается в глубине души модной девушкой. Даже протестуя против перепроизводства в моде, она создает привлекательный продукт, красивый и по-итальянски богатый. Даже из простого хлопка, даже без обилия декора.