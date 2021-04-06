Минимализм и элегантный шик: Shopping Live и бренд Mos Mosh объединили скандинавский и итальянский стили в весенней коллекции

Лаконичный уют севера и знойная изысканность юга в одном гардеробе или даже в одном образе — как это возможно? На самом деле у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Особенно привлекает, что такой микс стилей подойдет и молодым девушкам, и зрелым женщинам.

Главная сложность — грамотно подобрать сочетание фасонов, оттенков и построить образ так, чтобы ни один из стилей не перевешивал. Справиться с этим помогают новые бренды. В интернет-магазине Shopping Live стартовали продажи весенней коллекции датского бренда Mos Mosh, который специализируется на итальянском шике со скандинавским характером.

История Mos Mosh началась с небольшой коллекции из семи джинсов и брюк, а сегодня в ассортименте бренда уже есть все для создания полноценного элегантного образа: джинсы, брюки, блузки, футболки, блейзеры, платья, куртки. Визитная карточка бренда — высокое качество одежды, женственные растительные принты и максимально подогнанный по фигуре крой. Вот несколько советов от Mos Mosh, как сочетать скандинавский и итальянский стили.

Выбирайте вещи с простым силуэтом и комфортной посадкой

В чем однозначно сходятся скандинавский и итальянский стили, так это в том, что одежда в первую очередь должна быть удобной. Первое правило такого удобства — хорошая посадка по фигуре, чтобы на одежде не было лишних сборок или «пузырей». Второе — удобство в простоте. Предпочтительны модели с симметричным силуэтом без лишних рюшечек, ремней, висящих деталей и тесемок, которые могут создать визуальный шум.

Деталь одежды, которая удачно сочетает в себе северный и южный стили, — жакет. Это и по-итальянски элегантный крой, который подчеркивает достоинства фигуры, и возможность подобрать спокойную скандинавскую цветовую гамму. Mos Mosh концентрирует внимание на сочетании жакет + джинсы или брюки. Им не пренебрегают голливудские звезды, и недаром: оно стильно смотрится и в офисе, и на светском мероприятии. В ассортименте Mos Mosh монотонные и принтованные жакеты пастельных оттенков, а также разные модели джинсов и брюк: суженные и расклешенные джинсы, прямые брюки из струящихся тканей и стильные шорты в тон жакетам.

Постройте несколько капсул в гардеробе

Капсульный гардероб — одно из самых удобных решений для сочетания стилей, причем не только скандинавского и итальянского. Он строится на базовых вещах, которые легко сочетаются друг с другом, и нескольких вещах с изюминкой, которые помогают оживить образ за счет яркого оттенка, оригинального принта или фактурности. Например, к классической прямой юбке можно добавить нотку итальянского стиля, надев ее с принтованной блузкой, а скандинавского — заправив в нее с одной стороны тонкий свитер.

В ассортименте Mos Mosh много базовых вещей в спокойной цветовой гамме, основные ноты в которой — белый, оттенки бежевого, голубого, розового, оливкового. Кремовая блузка из ткани с перламутровым переливом, темно-песочные брюки-кюлоты из искусственной кожи — таким вещам легко найти пару даже в других стилях. В то же время в ассортименте есть и вещи, которые могут стать акцентом в капсуле и сделают образ праздничным: жакеты в клетку или с растительными узорами, шафрановое платье-футляр, розовые летящие брюки-палаццо.

Используйте трендовые, но чуть приглушенные цвета

Хотя северный стиль часто ассоциируется с приглушенной гаммой, а юг — с яркими акцентами, итальянский и скандинавский стили в плане оттенков легко привести к общему знаменателю. Используйте любые цвета, но выбирайте их пастельные, пудровые или приглушенные оттенки — свежий персиковый вместо оранжевого, элегантный и спокойный темно-синий вместо ультрамаринового. Бежевый, голубой, молочный, оливковый, серый, пудровый розовый и, конечно, белый с черным — все эти цвета одинаково подойдут и для уютного «северного», и для романтичного «южного» образа.

Одежду бренда Mos Mosh можно купить в интернет-магазине Shopping Live, а также во время прямых эфиров на телеканале Shopping Live.