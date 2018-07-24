MIR CASHMERE осень-зима 2018

В каждом сезоне бренд стремится создавать вневременные силуэты из роскошных материалов, демонстрируя расслабленную элегантность.

Коллекция выполнена из монгольского кашемира самого высокого качества, преимущество отдано пряже натуральных, природных оттенков. Цветовая гамма раскрывается от глубокого темного графита до молочного цвета, плавно переходя из холодной в теплую цветовую гамму. Палитру освежают штрихи синего цвета и глянцевый блеск бисера в отделке. В осенне-зимнюю коллекцию вошли кашемировые пальто, легкие куртка, джемперы различного кроя, прямые элегантные юбки. Также, неизменно, к каждой коллекции бренд выпускает незаменимые аксессуары: шапки, шарфы, митенки и даже маски для сна.

Отдельное внимание MIR CASHMERE уделяет поклонникам спортивного стиля. Во всех линейках, каждый сезон, можно найти идеальные спортивные костюмы из самого благородного материала.