MIR CASHMERE осень-зима 2020

Для представителей бренда осень - особенное время для поиска и экспериментов. MIR CASHMERE создал коллекцию, в которой собраны основные модные тенденции сезона.

Дизайнеры отдали предпочтение натуральным цветам: бежевый, серый, графитовый но добавили в коллекцию очень нежную капсулу пыльно-розового цвета.

Клиенты бренда уверены, что всегда могут найти подходящий образ в бутиках бренда.