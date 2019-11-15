MIR CASHMERE осень-зима 2020

Для представителей бренда осень - особенное время для поиска и экспериментов. MIR CASHMERE создал коллекцию, в которой собраны основные модные тенденции сезона.
Дизайнеры отдали предпочтение натуральным цветам: бежевый, серый, графитовый но добавили в коллекцию очень нежную капсулу пыльно-розового цвета.
Клиенты бренда уверены, что всегда могут найти подходящий образ в бутиках бренда.
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