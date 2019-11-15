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Осень-зима 2019-20 (93)
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Тайбарейский Евгений Сергеевич

MIR CASHMERE осень-зима 2020

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  • 15 Ноября 201914:49
Сюжеты: Осень-зима 2019-20

Для представителей бренда осень - особенное время для поиска и экспериментов. MIR CASHMERE создал коллекцию, в которой собраны  основные модные тенденции сезона. 

Дизайнеры отдали предпочтение натуральным цветам: бежевый, серый, графитовый  но добавили в коллекцию очень нежную  капсулу пыльно-розового цвета. 

Клиенты бренда уверены, что всегда могут найти подходящий образ в бутиках бренда.

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