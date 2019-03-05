KidsFashionAwards 2019 пройдет 27 марта

Ежегодная национальная Премия за достижения в области детской моды и творчества KidsFashionAwards проходит в Академии Чародейства и Волшебства в старинном Замке, дорога к которому лежит через Запретный лес. Стены старинного сказочного замка Немчиновка Парк превращаются в знаменитый Хо́гвартс и открываются потайные двери только на один день 27 марта.

Участников и гостей ждут театрализованные мультимедиа показы в жанре фэнтези из вселенной Гарри Поттера.

Коллекции дизайнеров обещают быть фантастическими и разноплановыми.

Программа насыщена дефиле и красотой, разнообразием вокальных и шоу номеров.

На этот раз в показах участвуют модели из разных уголков России, они увидят потрясающее шоу с участием известных артистов, получат подарки и сувениры и возможность сфотографироваться с кумирами и персонажами мира Witchcraft and Wizardry.

Мы используем самые современные светодиодные экраны с высоким разрешением и яркой цветопередачей для демонстрации видео и 3D-эффектов, наши режиссеры для Вас создают целые миры, осуществляют перенос во времени и месте, используют полное погружение зрителя в атмосферу события и меняют декорации.

Хореографы-постановщики синтезируют театральное мастерство, современную хореографию, мощный визуальный эффект 3d графики и сопровождение музыкального ряда. В марте 2019 Вас ждёт ещё больше WOW-эффектов.

Хедлайнеры KidsFashionAwards 2019 – модный известный бренд Alessandro Borelli (Италия) и знаменитый эпатажный дизайнер Гера Скандал.

Мероприятие проходит в поддержку Благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет».

Гости торжественной церемонии вручения Премии: руководители международных и российских компаний, модельных агентств, бутиков и продюсерских центров, дизайнеры, руководители компаний-номинантов, представители государственной власти федерального и регионального уровней, первые лица рекламных и медиа агентств, ведущие СМИ.

Специальными гостями мероприятия станут: звезды кино и телевидения, столичного бомонда, модельного и шоу бизнеса, фотографы, известные писатели и светские персоны.

Спешите добраться на поезде «Хогвартс-экспресс» от платформы 9¾ на KidsFashionAwards 2019!

Вы готовы?

Ведущие мероприятия актриса, модель Евгения Феофилактова и Василий Кузнецов.

Автор сценария и хореограф-постановщик Дмитрий Ташкин (призер телевизионного проекта «Танцы со звездами» на канале Россия 1, многократный чемпион российских и мировых танцевальных турниров, судья международного уровня, основатель «Театра танца Дмитрия Ташкина»)

Режиссер, звукорежиссер проекта – Христиана Лущевская

OFFICIAL MODEL AGENCY - RU MODEL

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