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Миранда Керр (Miranda Kerr) (40)
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Артем Кузелев

Миранда Керр ожидает второго ребенка

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  • 22 Ноября 201711:20
Сюжеты: Миранда Керр (Miranda Kerr)

Австралийская супермодель рассказала, что готовится снова стать мамой. Миранда ждет ребенка от своего второго мужа Эвана Шпигеля.

Первыми новость сообщили журналисты издания People: «Миранда, Эван и Флинн с нетерпением ждут нового члена своей семьи». Информацию подтвердила и сама модель, хотя теперь Керр не так охотно рассказывает о личной жизни. Свадьба с основателем Snapchat Эваном Шпигелем тоже состоялась в интимной обстановке: на церемонии присутствовало всего 45 гостей.

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