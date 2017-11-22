Миранда Керр ожидает второго ребенка

Австралийская супермодель рассказала, что готовится снова стать мамой. Миранда ждет ребенка от своего второго мужа Эвана Шпигеля.

Первыми новость сообщили журналисты издания People: «Миранда, Эван и Флинн с нетерпением ждут нового члена своей семьи». Информацию подтвердила и сама модель, хотя теперь Керр не так охотно рассказывает о личной жизни. Свадьба с основателем Snapchat Эваном Шпигелем тоже состоялась в интимной обстановке: на церемонии присутствовало всего 45 гостей.