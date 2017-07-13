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Артем Кузелев

Миранда Керр в фотосессии Elle. Июль, 2017

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  • 13 Июля 201717:56
Сюжеты: Миранда Керр (Miranda Kerr), Elle

После недолгого перерыва популярная австралийская модель возвращается на глянцевые страницы французской версии журнала Elle.

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  • Elle. Июль, 2017

Последние пару лет Миранда Керр мало снималась в редакционных и коммерческих проектах, предпочитая заниматься личной жизнью и семьей. Однако июльский номер французского Elle преподнес поклонникам модели приятный сюрприз: австралийка стала одной из главных героинь месяца. В фотосессии Яна Велтерса Миранда демонстрирует прекрасную свою форму и модную одежду для отдыха и занятий спортом.

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