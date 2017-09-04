MBT представляет коллекцию обуви осень-2017

Компания MBT динамично развивается и идет вперед. И мы с радостью хотим представить вам супер новинки – кожаные Sheffield и Boston с новым типом подошвы.

Фирменная подошва MBT с перекатом стала более легкой за счет использования современного полимерного материала (IP EVA). Выглядит она тоже несколько иначе, а сенсор Масаи, обеспечивающий плавный перекат стопы, спрятан внутри нее. Мягкая кожа, удобная стелька, контрастное, но не кричащее сочетание цветов –модели Sheffield и Boston достойны любого гардероба, от бизнесмена или бизнеследи до уличных модников.

Безусловно, в прохладное время года ноги как никогда нуждаются в тепле и защите. Именно поэтому MBT продолжает выпускать обувь с мембраной Gore-Tex. Himaya, Adisa, Kitabu, Amara – эти мембранные модели не дадут вашим ногам промокнуть, когда на улице сырость и слякоть.

Отдельного внимания заслуживают мягкие и комфортные кроссовки Simba Trainer. Напоминают уже полюбившиеся покупателям кроссовки Colorado. Но в отличие от текстильных Colorado, выполнены из кожи. Мягкая подошва делает Simba Trainer идеальным вариантом для тех, кто начинает свое знакомство с MBT.

Nafasi, Pata, Said, MBT 1997, Malaika – эти модели пользуются спросом уже не первый сезон. Осенью-2017 некоторые из них предстанут в новых цветах в кожаном, замшевом и текстильном исполнении.

Не будем забывать про линейку беговой обуви MBT Running, которую компания запустила летом 2016 года. Итогом длительных исследований и разработок стало появление обуви для бега, которую могут носить и любители и профессионалы.

Громкая премьера осени в России – беговые кроссовки Zee 17. Подошва у этой модели дает усиленную амортизацию и ощущение ультра комфорта. В Zee 17 можно гулять, бегать, но самое важное, что они подходят для восстановления после длительных тренировок или марафона.

Справочно

Год рождения компании MBT – 1996. Она специализируется на выпуске обуви с физиологической подошвой, которая снимает нагрузку с позвоночника, разгружает спину и суставы. Обувь МВТ продается в более чем 1500 магазинах 45 стран мира. Заходите на mbt.com и mbtshoes.ru и выбирайте свои MBT!