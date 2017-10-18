Мировые марки в честь юбилея ЦУМа

Ведущие модные марки решили отметить 110-летие знаменитого универмага серией капсульных коллекций.

В текущем году историческое, известное на весь мир здание ЦУМа отмечает юбилей. Центральному универмагу исполняется 110 лет. В честь торжественного события сразу несколько популярных модных марок выпустило специальные капсульные коллекции. Среди участников проекта такие имена, как Dolce&Gabbana, Emilio Pucci, Marni, Valentino, Bottega Veneta, Tom Ford, Giorgio Armani и другие. Лимитированные коллекции уже доступны для покупки и в самом универмаге, и на официальном сайте.