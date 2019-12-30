Мировые тренды квартирографии: прогноз 2020

Аналитики инвестиционной компании KEY CAPITAL проанализировали рынок

жилищного строительства Европы и выявили более ста трендов, формирующих

будущее девелопмента. Описанные тенденции находят подтверждение также в

проектах России и зарубежной Азии.

Среди одних из самых значимых трендов: изменение подхода во всем мире к квартирографии, проектируются family-дома для нескольких поколений с учетом смены жизненных циклов семьи. В жилых комплексах максимизируется инсоляция (панорамное остекление, атриумы, окна в потолке, французские балконы) – следование этому глобальному тренду ярко демонстрируют лондонский ЖК «HOLLANDGREEN», амстердамский «FUNENHOF».

Свою нишу уверенно занимают микро- и наноквартиры с движущимися перегородками, трансформируемой мебелью и перемещаемыми поверхностями.

В России повышение спроса на малогабаритное жилье отразилось в снижении в 2019 году показателя средней площади однокомнатной квартиры до отметки 35,8 кв. метров.

Основными мировыми трендами развития рынка жилой недвижимости также являются:

Изменение подхода к инфраструктуре. Для предупреждения геттоизации в состав жилых комплексов все чаще включают центры притяжения микрорайонного и городского масштабов (спортивные, культурные кластеры и пр.). Появляются в ЖК и фудхоллы, а также эксклюзивные образовательные учреждения с нетиповой инфраструктурой (метеостанциями, теплицами и т.п.). Такая «начинка» ЖК повышает стоимость квартир на 5-10%.

Пример трансформации подхода к инфраструктуре - жилой район Skanste в Риге, который стал одним из привлекательнейших мест проживания. Его территория включает целый ряд спортивных объектов национального значения, среди этих центров масштабного притяжения - Арена Рига,Олимпийский спортивный центр и его бассейн, футбольная площадка Рижской средней школы Ханзас.

В России одним из примеров является частная школа Brookes Moscow в жилом комплексе «Ботанический сад» от девелопера ГК «Пионер». Учреждение является частью престижной международной сети Brookes Education Group и реализует программы обмена с другими ее центрами по всему земному шару.

Изменение подхода к благоустройству.

Рациональное использование малых архитектурных форм, практичное озеленение, обособление развлекательных и жилых зон; безопасный пешеходный доступ в школы и сады (московские «КВАРТАЛЫ 21/19» - комплекс из 5 кварталов, закрытых от проезда автотранспорта). Еще одна яркая тенденция: создание объектов public art в ЖК. Так, в московском «Символе» организовали арт-парк - большую выставочную зону для экспонирования произведений паблик-арта.

Пример нового подхода к озеленению – район Стокгольма Hammarby Sjo staden. При возведении этого жилого массива многочисленные зеленые зоны не только сохранили, но и распланировали из расчета 15 кв.метров садов и 25-30 «квадратов» парка на каждые 300 метров. Практически кажды внутренни дворик представляет собой уникальны мини-сад с неповторимым ландшафтным дизайном.



DIY Home / Адаптивные планировки. В этом тренде находят свое отражение как дома, сделанные из контейнеров для перевозок, так и «naked house» (без отделки), предполагающие достройку стен и даже этажей силами покупателей. Так, в комплексе SUPERLOFTS HOUTHAVEN (Амстердам) будущие жильцы сами обустраивают пространство.

Они приобретают жилплощадь с потолком высотой 6 метров и возможностью организации гибких планировок, а также устройства второго света с помощью деревянного перекрытия, прикрепляемого к потолку. Российский пример «гибкой» архитектуры – инновационное здание «Гиперкуб» в подмосковном Сколково.

Это семиэтажка кубической формы, на бетонных стенах которой установлен наружный каркас, позволяющий при необходимости менять фасадные конструкции на более актуальные.



«Мы видим, как российский рынок перенимает какие-то мировые тренды в жилищном строительстве и применят их в своих проектах. Часть трендов российскими девелоперами копируется полностью, часть с какими-то изменениями. Один из ярких тому примеров – формат ковилинга. В мировой практике исторически площади ковилингов предполагают сдачу в аренду, в России эти площади выставляются на продажу мелкой нарезкой по 10-20 кв.м. Тем не менее, мы отмечаем устойчивый интерес российских игроков рынка жилой недвижимости к мировым практикам и применение ярких практик в своих проектах. Таким образом, новые проекты все более становятся европеизированными», - прокомментировала Эвелина Ишметова, директор по консалтингу и развития инвестиционной компании KEY CAPITAL.



Инвестиционная KEY CAPITAL – профессиональный игрок рынка коммерческой и жилой недвижимости, специализирующийся в области пре-девелопмента.

Совокупный объем реализованных инвестиционно-строительных проектов

специалистами компании составляет более 10 млн кв.м, среди которых: редевелопмент дореволюционного пивоваренного завода в арт-квартале «Красный Восток», г Казань; разработка концепции КОТ в Магнитогорске более 350 Га по заказу ММК; разработка концепции и брокеридж общественного делового центра на базе бывшего ЦУМ в Йошкар-Оле; финансовое обоснование спортивно-событийного кластера Adrenaline Beat в Московской области и др.





География присутствия: Москва, Московская область, крупные города ЦФО, Екатеринбург, Казань.

По данным Flying Frog Service.