Miss Fashion 2017 Света Dance сразила всех наповал кавер-версией на песню «Fever»

Модель, танцовщица, победительница конкурсов красоты, актриса и известный блогер Света Dance – девушка творческая и разносторонняя. В каком бы виде творчества Светлана себя ни проявляла, везде она достигает высот и становится по меньшей мере заметным явлением.

Творческий псевдоним Dance, по словам самой девушки, родился потому, что Света обожает импровизировать в танце и под влиянием богини Терпсихоры буквально растворяется в музыке, которая дарит чувство неисчерпаемой страсти.

Светлане всегда нравилось всё новое, интересное и захватывающее, что можно было бы применить в собственной жизни, в творчестве. Света всегда открыта к сотрудничеству, директ её инстаграм-профайла @Svetaa_Dance_life полон не только комплиментов от более чем тридцати тысяч её подписчиков, но и деловых предложений. Поэтому когда ей предложили первый проект в модельном бизнесе, она с радостью согласилась. Согласилась и … покорила публику своим дефиле, умением преподнести наряд дизайнера так, что его тут же хочется приобрести. Света осознанно относится к себе, к своей внешности и уверена, что «заметить в себе свою собственную, ни на чью непохожую черту и удивлять ею мир» - едва ли не главный залог успеха.

Вот и на прошедшем в минувшие выходные финале конкурса красоты «Мисс Федерация 2017» Света не только получила заслуженное звание Miss Fashion, но и поразила жюри и публику своими талантами.

В ходе конкурса девушки, помимо традиционного дефиле в купальниках, на котором наша красавица выделялась безупречной спортивной фигурой, должны были демонстрировать свои умения и таланты в разных областях. Кто то показал свои кулинарные достижения, кто то явил зрителям актёрские навыки, кто то hand made поделки, а кто то продемонстрировал поэтический дар. Светлана же подошла к вопросу очень основательно – она подготовила и представила на суд уважаемого жюри своё музыкальное, вокальное творчество. Света сочиняет музыку, пишет стихи и много работает над своим голосом, а для конкурса специально записала кавер-версию известнейшей песни «Fever». Эту песню исполняли самые знаменитые мировые звёзды, от Элвиса Пресли до Мадонны, но именно «Fever» от Светланы Dance сразил наповал зрителей и жюри «Мисс Федерации 2017», да так, что посетители Торговой галереи «Модный сезон», где и проходил Финал, во время исполнения Светланой этого жаркого хита, подпевали ей и дружно кричали «Бис».