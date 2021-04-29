Miss Moscow Mini 2021 финал состоялся

25 апреля в ночном клубе «Amoret» состоялось модное событие – финальное шоу профессионального конкурса красоты среди девушек невысокого роста «Miss Moscow Mini 2021».

Организатором яркого шоу выступил продюсерский центр «Gold Production».

Продюсерский центр проводит этот ежегодный конкурс красоты среди миниатюрных девушек, успешно развивающихся в fashion-индустрии.

Звездные члены жюри определили главных победительниц торжественного вечера в категориях MISS и MISSIS. Победительницами в категории MISS стали: 1 место - Алена Румянцева, 2 место - Анастасия Галанюк, 3 место - Наталья Щеголихина. В категории MISSIS победительницами стали: Анастасия Плиева - 1 место, 2 место - Галина Наятова, 3 место - Яна Муравьева.

Обладательницу Гран-При выбрали наши дорогие зрители, путем смс-голосования на протяжении недели. Гран-При Miss Moscow Mini 2021 и обладательницей специальной номинации от генерального спонсора Мисс Пантопровит стала Виктория Ляпина, за нее отдали 2057 голоc.

Финальное шоу украшали такие артисты как –солисты лучших музыкальных театров России и Европы вокальная группа - Viva, певец, композитор, почетный член жюри – Александр Балыков, но самой яркой оказалась – Анна Гольдес – генеральный продюсер и организатор конкурса «Miss Moscow Mini 2021».

Вечер прошел не только в компании красивых девушек, но и красивых ведущих. Этот вечер вели – шоумэн и профессиональный ведущий – Дмитрий Володин, а также прекрасная актриса, телеведущая, звезда канала Fashion tv 24 – Марго Бонд. Особую благодарность продюсерский центр выражает генеральному спонсору компании "Пантопровит".

На телеканале FASHION |24 состоится повтор трансляции подробнее на сайте missmoscowmini.ru Вас ожидает яркое шоу, море музыки, света, красоты и стиля!