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Виктория Стрельчик

«Мисс Офис-2018»: это финал!

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  • 30 Октября 201810:26

1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» состоится финальное шоу 9-го сезона международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2018»! Из 30-ти финалисток только одна получит главный приз – 2 000 000 рублей (сумма выплачивается на руки, налог оплачивает организатор).

9-ый сезон Международного конкурса красоты «Мисс Офис» - это 36 региональных и зарубежных кастингов, 28 000 соискательниц, 1000 гостей на финальном шоу и более 500 000 зрителей онлайн-трансляции.  В этом году география конкурса расширилась на несколько сотен тысяч километров, поэтому в финал вышли не только конкурсантки из России, но и из стран СНГ и Европы. Среди них – сотрудницы крупных и малых предприятий, которые занимают различные должности: от администраторов до директоров компаний.

«Надо сказать, что критерии отбора в этом году у нас стали гораздо жестче. Прежде всего, мы строго контролировали выполнение главного требования – работа в офисе. При этом, обращали внимание на то, что это за офис и что это за работа. Придирчивей оценивали и внешние данные девушек: рост, вес, форму и черты лица. Обращали внимание на то, как девушка держится на сцене, может ли она работать с публикой, какие у неё есть сценические таланты. В результате, я уверенна, что мы набрали очень сильный состав. Каждой из них придется очень серьезно поработать, чтобы завоевать звание «Мисс Офис», конкуренция будет очень жесткой», - Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Благодаря новому взгляду на традиционное понимание конкурса красоты, перед зрителями состоится не банальная борьба модельных  качеств, а палитра деловых  навыков, творческих достижений и профессиональных стремлений участниц.

Ведущие вечера – Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и  Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное жюри. Председателем которого выступит бизнес-тренер, общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица. 

В программе вечера:

  • Приветственное welcome-party (шампанское, закуски, подарки от партнеров и организаторов шоу всем гостям);
  • Дефиле и творческие номера финалисток;
  • Выступление артистов и музыкантов, среди которых группа «Премьер-министр» и актер, исполнитель Гоша Куценко;
  • After-party — знакомство и общение с участницами конкурса, фуршет и настроение праздника от экс-резидента Comedy Club, участника шоу Comedy Woman, актера, сценариста Олега Верещагина.

Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое. А гостей вечеринки ожидает теплая предновогодняя атмосфера, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов. Это событие невозможно пропустить!

Место проведения конкурса: Московский молодежный центр «Планета КВН», Шереметьевская ул., 2.

Информация о билетах на сайте проекта: www.missoffice.ru/tickets2018/

Генеральный спонсор конкурса – компания «Комус». 

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.ru  

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice_official/ 

www.facebook.com/missoffice/

 

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