«Миссис Россия 2018» посетила мастерскую «Софии Декор», где рождаются королевские интерьеры

Анна Телегина, носитель короны «Миссис Россия 2018» из хохломского золота с камнями Swarovski, познакомилась с секретами создания современных королевских интерьеров компании «София Декор». Архитектурно-производственная компания воссоздает роскошный декор французских дворцовых интерьеров. Как любой женщине, королеве красоты не чуждо стремление формировать комфортное и уютное пространство для своей семьи, оформлять интерьер с любовью и вкусом.

Во время визита на производство «первая миссис» узнала немало интересного об интерьерном дизайне. Генеральный директор компании Александр Евдокимов провел для Анны персональную экскурсию на производство. Здесь по оригиналам замков XVII-XVIII веков, включая Лувр, Версаль, Шантильи, Фонтенбло создаются уникальные финиши – деревянные резные панели буазери (фр. boiserie) для современных интерьеров.Такая скульптурная резьба отсутствует где-либо еще – это непосредственно французское достижение, сохранившиесядо наших времен благодаря мастерам французских школ. Поэтому мастера «Софии Декор» проходят обязательное обучение во Франции, на родине этого искусства.

В мастерстве специалистов компании почетная гостья убедиласьвоочию – она полюбовалась на воссозданный по фотографии декор двери из апартаментов Наполеона III, филенку двери замка Бурбонов в Шантильи с узнаваемыми лилиями, образец по примеру оригинала буазерииз отеля ShangriLa в Париже. Последний, кстати, привлек к продукции компании внимание принца Катара на международной выставке мебели и интерьерного дизайна IndexDubai 2018 (ОАЭ).

Организатор конкурса «Миссис Москва 2018» Алла Маркина была восхищена элементами интерьера эпохи Маркизы де Помпадур и призналась, что тайно обожает эту историческую персону и ее стиль.

Самой Анне больше понравились образцы буазери для детской комнаты с тонкой цветочной резьбой в нежных пастельных тонах. «Безусловно, в интерьере с таким изысканным оформлением любая девочка будет чувствовать себя принцессой! А «на вырост» мальчикам подойдут строгие панели, украшающие мужские кабинеты с библиотеками,–заметила наша героиня, которая воспитывает двух мальчиков. – Если бы мои ребята сейчас были здесь, в мастерской, то обязательно захотели бы попробовать сделать такую резьбу, настолько это вдохновляет и захватывает!»

«Действительно, процесс это крайне увлекательный,– ответил Анне Александр Евдокимов, автор идеиразвивать в России буазери по оригиналам дворцовых финишей. – Вместе с тем это кропотливая, вдумчивая работа, которой могут заниматься только по-настоящему талантливые люди с умелыми руками. Чтобы создавать подобные вещи, мастера учатся по пять лет!»

Александр подробно рассказал о процессе кропотливой работы над этим красивейшим декором. Сначала специалисты «Софии Декор» занимаются художественной разработкой изделий: сканируют готовую резьбу или рисуют собственные узоры, затем полученный декор лепится в пластилине или моделируется в электронном виде, после чего образец отливается на 3D-принтере или фрезеруется на станках. Но самый важный этап работ выполняют резчики, которые вручную дорабатывают мельчайшие элементы.

«Создавать буазери стремятся многие, но практически все используют для этого современную лакокрасочную продукцию и накладные элементы, потому что это быстро, удобно и экономично, – подчеркнул Александр. –Мы же воссоздаем финиши с точки зрения форм и художественной ценности, стараясь не изменять ей».

Мастера компании применяют не только оригинальные технологии, но и те же материалы, что использовались при отделке буазери французских дворцов и в их реставрации: например, абсолютно натуральные краски из глины и клеи животного происхождения. Это полностью соответствует актуальному сегодня тренду экологичности и высоко ценится состоятельными клиентами.

Раньше притязательные клиенты могли заказать себе такие резные панели у двух-трех французских компаний, однако стоимость их продукции и работы примерно в 2,5 раза выше. Поэтому буазери «Софии Декор»не просто украшают интерьеры дворцового уровня, но и успешно выполняют функцию импортозамещения, предлагая российскому клиенту достойный вариант произведений высокого мирового искусства. Они достигли такого высокого уровня мастерства, что работы компании становятся достойной заменой зарубежных аналогов.

«Я просто поражена тем, что наши русские мастера делают такие работы, – искренне признается Анна. – Теперь можно поистине гордиться не только нашим и балетом и космосом, но и искусством создания интерьров!»