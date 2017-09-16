Миссис Вселенная Кристина Мищенко воспитывает юных моделей в детском модельном агентстве Fashion Kids Models

Миссис Вселенная 2016 Кристина Мищенко и Юлия Коваленко объявили об организации серии бесплатных открытых уроков в детском модельном агентстве Fashion Kids Models.

Fashion Kids Models – детская модельная школа, где предлагают уникальные программы и методики обучения юных моделей. Здесь занимаются дети с 3 лет до подросткового возраста. По словам руководителей школы – действующей Миссис Вселенная Кристины Мищенко и Юлии Коваленко, человека с опытом работы с детьми более 7 лет в сфере моделинга, Fashion Kids Models – это больше, чем просто детская модельное агентство, это творческая школа, которая устроена как площадка для культурно-эстетического развития ребенка.

Программа курса модельного искусства рассчитана на 9 месяцев и включают не только основные дисциплины - фотопозирование и дефиле, но и дополнительные дисциплины, такие как детский фитнес, этикет, актерское мастерство и сценическая речь. Занятия проводятся один раз в неделю по два часа. Курсы преподаются именитыми специалистами по авторским методикам. В основе всего курса обучения лежит принцип индивидуального подхода, раскрытия таланта ребенка и гармоничное развитие личности. Регулярные конкурсы и показы среди учеников агентства дают шанс каждому ребенку выйти за пределы школьных стен и проявить свое мастерство и обаяние на лучших подиумах.

«Идея создания своей школы родилась давно. Мы хотели открыть школу совершенно другого уровня и качества, долго работали над концепцией, программой обучения, поняли, что моделей необходимо взращивать с самих первых шагов, учить их под своим крылом, работать над их портфолио. Именно поэтому идея нашей школы состоит в том, чтобы не только научить детей ходить по подиуму, но и воспитать в них юных моделей, дать им целый комплекс знаний, включая работу на реальных проектах уже с самого старта обучения, включая подиум, рекламу и фото» – говорит руководитель школы Кристина Мищенко.

«Дети – это особый мир, и работа с моделями-детьми имеет совсем другую специфику, чем с моделями-взрослыми. Именно поэтому мы разработали авторскую методику воспитания юных моделей, учитывая особенности детского возраста и предлагаем уникальные методики всестороннего развития ребенка. Мы помогаем детям развиваться и уверенно чувствовать себя не только на подиуме, но и в реальной жизни!» - говорит основатель школы Юлия Коваленко.

В школе юных моделей мальчиков и девочек профессионалы научат не только правильной походке на подиуме, но и правильному поведению в обществе, актерскому мастерству, ораторскому искусству и многому другому. Ваш ребенок научится правильно позировать и дефилировать, обретет красивую осанку, выработает чувство ритма и пластику. Модели школы Fashion Kids Models постоянно участвуют в показах, фестивалях мод, конкурсах красоты и таланта, фото- и видеосъемках рекламы. В школе помогают составить грамотное портфолио, которое обеспечит успех юному таланту и будет радовать близких на протяжении долгих лет. Некоторые из учеников школы уже принимают участие в международных и российских фотосессиях и показах.

http://fk-models.com/