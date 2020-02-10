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Диана Мицкевич

Miu Miu вспомнили самые романтичные экранные поцелуи в коллекции Kisses

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  • 10 Февраля 202017:26
Сюжеты: Miu Miu, День Святого Валентина

Miu Miu настолько вдохновились романтичными поцелуями влюбленных героев знаменитых кинофильмов и мультиков, что в канун Дня Святого Валентина посвятили им капсульную коллекцию футболок Kisses. 

На лаконичных черных топах замечены страстные  поцелуи влюбленных пар из фильмов «Унесенные ветром», «Касабланка», «Танец-вспышка» и мультиков «Труп невесты» и «Белоснежка и семь гномов». 

Любая из футболок капсульной валентиновской коллекции доступна в московском бутике бренда. 

Автор: Диана Мицкевич 

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