Miu Miu вспомнили самые романтичные экранные поцелуи в коллекции Kisses

Miu Miu настолько вдохновились романтичными поцелуями влюбленных героев знаменитых кинофильмов и мультиков, что в канун Дня Святого Валентина посвятили им капсульную коллекцию футболок Kisses.

На лаконичных черных топах замечены страстные поцелуи влюбленных пар из фильмов «Унесенные ветром», «Касабланка», «Танец-вспышка» и мультиков «Труп невесты» и «Белоснежка и семь гномов».

Любая из футболок капсульной валентиновской коллекции доступна в московском бутике бренда.

Автор: Диана Мицкевич