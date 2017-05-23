Эксклюзивная линейка Botox Active от MIXIT уже в продаже

Основа маски Botox Active Mask - специализированные пептиды пшеницы, действие которых направлено на борьбу с любыми типами морщин: от мелких мимических до глубоких возрастных. Экстракт лотоса в составе маски участвует в регенерации клеток кожного покрова, в том числе чувствительного, экстракт ямса останавливает процесс увядания, ре-структурирует клетки и повышает тонус кожи. Компоненты способствуют расслаблению лицевых мышц и одновременно запускают активный процесс метаболизма в клетках, как результат - увеличивается плотность коллагеновых волокон, и морщины разглаживаются буквально на глазах.

Состав Botox Active Cream с идеально сочетаемыми компонентами день ото дня выравнивает и разглаживает рельеф кожи, приучая клетки к правильному функционированию и сохранению влаги в необходимом количестве. Основа крема- специализированный комплекс аминокислот, которые проникают в глубокие слои эпидермиса, стимулируют своевременную выработку коллагена и налаживают необходимые для поддержания упругости кожи биологические процессы. Гиалуроновая кислота в составе крема - незаменимый компонент молодости и естественный увлажнитель кожи, а растительные сахара обеспечивают активное питание и насыщают микроэлементами. Регулярное использование крема способно повернуть время вспять и доказать, что морщины - это планомерно решаемая проблема.

Главный активный компонент Botox Active Eye Cream - специализированные пептиды пшеницы, которые способны приникать глубоко в клетки кожи, управлять биологическими процессами и останавливать их старение. Гиалуроновая кислота - мощный компонент, способствующий сохранению влаги в межклеточном пространстве, а экстракт ямса эффективно реструктурирует кожный покров и тонизирует. Действие всех компонентов в целом направлено на миорелаксацию, активизацию метаболизма и восстановление нормального тонуса. Результат - любые морщины, от мимических до глубоких возрастных, разглаживаются и клетки нежной кожи вокруг глаз начинают правильно функционировать.