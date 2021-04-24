МКММ показал моду «С обратной стороны Луны»

21 апреля 2021 года в Москве отгремел полуфинал-2021 Международного конкурса молодых модельеров (МКММ) «С обратной стороны Луны».

450 моделей из разных уголков России, девушки с обложек глянцевых журналов, более 30 молодых дизайнеров собрались на площадке «Известия hall» в центре столицы, чтобы удивить модников и модниц, а также всех причастных к fashion-миру креативом, мастерством и буйством фантазии. В то время, как многие fashion-мероприятия нырнули в онлайн в период пандемии, да так и не вынырнули, Международный конкурс молодых модельеров (МКММ) решил подарить всем ценителям современной моды праздник наяву, встречу с реальной красотой и невероятно артистичное пространство для непосредственного общения. Гостей ждали три блока показов: конкурсная программа, детские дефиле, гала-показ «девушек с обложек» журнала «Модный дом» в коллекциях дизайнеров МКММ.

Свои работы представили следующие бренды и дизайнеры: Ar’Iva, LOLLYPIE, Надежда Абзаева, Анастасия Чернышова, Salozare, Brandaz, NM brand, Ольга Захматова, Инна Гриор, Ольга Архипова, Мария Конина, NURBAN, Татьяна Jodygreen, INNIKI_FASHION, Надежда Дунаева, Женя Тропина, Horis brand, Елена Горюшкова, Русская Богема, Ольга Бондарева, Ксения Свиридова, Нина Лапшова, Дарья Великая, Ольга Перфилова, Кожа и Кости, Мария Доброва, Юлия Крылова, First Fashion Uvarova, Яна Амазон, FETTER & STAVIER, Estco Family, Яна Амазон и др.

Мероприятие посетили многие СМИ, в том числе телеканалы World Fashion Channel, "Пятница", 5 канал, журнал Fashion Collection и др.