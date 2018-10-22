Вход
ADV
Интересно
iPhone (63)
Все сюжеты
Иван

Мобильная фотосъемка на iPhone XR

  • 102
  • 0
  • 22 Октября 201816:03
Сюжеты: iPhone

Каждый месяц в Академии re:Store проводятся бесплатные образовательные лекции, которые показывают, как iPhone может превратить процесс фотосъемки в простое и весьма увлекательное событие. При этом финальные кадры не теряют своего качества, а даже наоборот, могут стать уникальными и яркими снимками, которые наполнят неповторимым контентом ваши  социальные сети. 

Часто любительские фотографии не передают всю красоту пейзажа, а также чувства и настроение, которые он вызывает у зрителя. Однако возможности iPhone не стоят на месте, и сегодня Apple представляет новую улучшенную камеру смартфона iPhone XR, о преимуществах которой расскажет на лекции Ольга Мелекесцева (@melekeska).

Фотограф, а по профессии художественно-промышленный дизайнер, Ольга Мелекесцева вот уже как 10 лет занимается съемкой интерьеров и архитектуры. Стоит отметить, что в путешествиях Ольга чаще всего снимает именно на iPhone, так как считает, что он не только компактнее и легче профессиональной камеры, но и не уступает по качеству съемки.

На лекции Ольга представит полный обзор камеры iPhone XR, расскажет о базовых правилах при съемке, о значимости композиции и роли дополнительного оборудования, которое может быть полезным во время работы фотографа. Участники познакомятся с возможностями редактирования фото на iPhone XR,а также смогут задать все интересующие вопросы спикеру.

Ольга на примере удачных и неудачных мобильных снимков объяснит нюансы работы фотографа во время съемки. А также всех ждет увлекательная практика, поэтому лекция будет интересна как новичкам, так и профессиональным фотографам.

Программа лекции:

  1. Информация о спикере и профессии фотографа
  2. Базовые знания и навыки фотографирования
  3. Композиция фотоснимка
  4. Особенности и отличия камеры iPhone XR
  5. Мобильные приложения, полезные для фотографа
  6. Практическая часть

Каждый месяц в Академии re:Store проводятся бесплатные образовательные лекции, которые показывают, как iPhone может превратить процесс фотосъемки в простое и весьма увлекательное событие. При этом финальные кадры не теряют своего качества, а даже наоборот, могут стать уникальными и яркими снимками, которые наполнят неповторимым контентом ваши  социальные сети. 

 

Часто любительские фотографии не передают всю красоту пейзажа, а также чувства и настроение, которые он вызывает у зрителя. Однако возможности iPhone не стоят на месте, и сегодня Apple представляет новую улучшенную камеру смартфона iPhone XR, о преимуществах которой расскажет на лекции Ольга Мелекесцева (@melekeska).

 

Фотограф, а по профессии художественно-промышленный дизайнер, Ольга Мелекесцева вот уже как 10 лет занимается съемкой интерьеров и архитектуры. Стоит отметить, что в путешествиях Ольга чаще всего снимает именно на iPhone, так как считает, что он не только компактнее и легче профессиональной камеры, но и не уступает по качеству съемки.

 

На лекции Ольга представит полный обзор камеры iPhone XR, расскажет о базовых правилах при съемке, о значимости композиции и роли дополнительного оборудования, которое может быть полезным во время работы фотографа. Участники познакомятся с возможностями редактирования фото на iPhone XR,а также смогут задать все интересующие вопросы спикеру.

 

Ольга на примере удачных и неудачных мобильных снимков объяснит нюансы работы фотографа во время съемки. А также всех ждет увлекательная практика, поэтому лекция будет интересна как новичкам, так и профессиональным фотографам.

 

 

Программа лекции:

 

  1. Информация о спикере и профессии фотографа
  2. Базовые знания и навыки фотографирования
  3. Композиция фотоснимка
  4. Особенности и отличия камеры iPhone XR
  5. Мобильные приложения, полезные для фотографа
  6. Практическая часть

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru