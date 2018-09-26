Мобильная фотосъемка на iPhone XS Max

До начала ведения блога Кирилл Скобелев более 5 лет работал профессиональным фотографом, успев поснимать для таких крупных компаний как Google, IKEA, Газпром и других. Весь накопленный опыт он использует как для создания видео, так и при ведении личной страницы в Instagram, где главным инструментом съемки и обработки является iPhone.

Ежемесячно в Академии re:Store проводятся открытые лекции, которые показывают, как наличие iPhone может превратить процесс фотосъемки в простое и увлекательное событие. Кадры сделанные на iPhone, могут стать уникальными и яркими снимками, которые наполнят неповторимым контентом ваши социальные сети.

Академия re:Store приглашает всех желающих узнать из первых уст, как осуществлять мобильную съемку на iPhone XS Max, начиная от основ, и заканчивая практикумом по обработке фотографии с помощью приложений, которые можно скачать в App Store. Кирилл подробно разберет плюсы и основные отличия нового смартфона от предыдущих моделей.





Программа лекции:

1. Обзор камеры iPhone XS Max;

2. Разбор основных отличий и преимуществ новой камеры;

3. Как избежать ошибок при съемке;

4. Практика: создание фотографии здесь и сейчас. Обработка кадра.