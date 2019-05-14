Мобильный фильммейкинг для начинающих. Вадим Панасюк в Академии re:Store.

Фильммейкер – тот, кто может «сделать» ролик от начала до конца – от идеи до дистрибуции. Год назад Вадим продал все профессиональное оборудование и поставил себе цель – работать только на мобильной технике. Что из этого вышло? Максимум качества при минимуме затрат.

Лекция Вадима Панасюка будет полезна всем, кто хочет научиться создавать качественные видео с помощью iPhone: видеоблогерам, журналистам, создателям клипов, и просто активным пользователям социальных сетей.

Что можно успеть за 40 минут лекции? Совершить революцию в отношении мобильной видеосъемки! iPhone – это настоящая киностудия, способная сильно удивить вас качеством съемки и функциональностью при монтаже.

Участники узнают, как именно снимать видео на iPhone, в каких сферах можно снимать и продавать мобильное видео, как и где совершенствовать навыки видеооператора, какие приложения лучше использовать.

Программа мастер-класса:

Чек-лист перед мобильной съемкой (получит каждый участник) Топ-5 приложений для фильммейкера Пять техник съемки съемки с рук Три трендовых приёма монтажа Как продать первую работу и где набраться опыта для портфолио 10 бизнес-сфер, в которых покупают только вертикальное видео

Дата и время проведения: 24 мая, 19:00

Место: Тверская, 27, лекционная аудитория магазина re:Store.

Для посещения лекции зарегистрируйтесь на сайте re:Store. Если появятся вопросы, пишите на academy@re-store.ru (в письме укажите имя и источник, из которого узнали о лекции).

О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)

re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата Apple Premium Reseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний Inventive Retail Group холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.