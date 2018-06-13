Мобильный художник

29 июня в Академии re:Store Егор Голополосов (@egor_golopolosov) расскажет о деталях создания иллюстрации на iPad. На своем мастер-классе Егор поделится перечнем инструментов мобильного художника и собственным опытом работы с иллюстрацией.

Современные веяния вытесняют привычные методы и инструменты работы. Сегодня уровень развитие технических средств позволяет увеличивать скорость и эффективность обучения и реализации проектов. Художники-иллюстраторы все больше заменяют привычную бумагу и карандаши на гаджеты, позволяющие работать оперативно и облегчить весь процесс создания рисунка. А главное теперь каждый может научиться создавать иллюстрации самостоятельно, ведь ваш iPad помогает на протяжении всего времени работы.

За годы развития технологий появилось огромное количество модернизаций не только технических средств, но и софта для работы художника, о преимуществах и недостатках которого расскажет опытный иллюстратор Егор Голополосов.

Егор Голополосов – успешный художник-иллюстратор, являющийся амбассадором Secret Walls Moscow. Клиентами Егора являются такие известные бренды, как Nike, Adidas, G-SHOCK, Avito, Bazelevs, Disney, Rocketbank, Flacon, Respect Production, Street Beat и многие другие.

Спикер расскажет участникам мастер-класса о возможностях современных технологий, продемонстрирует свои проекты, а также поделится самыми удобными и наиболее важными инструментами для создания иллюстрации. В завершении своей лекции Егор обсудит с гостями Академии re:Store перспективы развития и будущих технологий для работы художника.

Программа лекции:

1. История развития, как мобильного художника.

2. Реализованные проекты.

3. Инструменты мобильного художника-иллюстратора.

4. Современные технические возможности.

5. Возможности будущего.

Дата и время проведения лекции: 29 июня 2018 года, 19:00.

Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy