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Артем Кузелев

«Мода будущего» в летнем кинотеатре «Гаража»

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  • 29 Июня 201818:00

Совместно с онлайн-платформой Farfetch летний кинотеатр музея «Гараж» Garage Screen анонсировал программу кинопоказов «Мода будущего».

В кинопрограмму вошли шесть известных фильмов, в которых мода и одежда стали важной составляющей альтернативной реальности. Кроме того, в этих картинах можно увидеть образы человека будущего, созданные художниками по костюмам. Стартуют показы 2 июля с фильма Такеши Китано «Куклы» с костюмами Едзи Ямамото. Ознакомиться с полной программой и приобрести билеты можно на сайте «Гаража».

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