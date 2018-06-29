«Мода будущего» в летнем кинотеатре «Гаража»

Совместно с онлайн-платформой Farfetch летний кинотеатр музея «Гараж» Garage Screen анонсировал программу кинопоказов «Мода будущего».

В кинопрограмму вошли шесть известных фильмов, в которых мода и одежда стали важной составляющей альтернативной реальности. Кроме того, в этих картинах можно увидеть образы человека будущего, созданные художниками по костюмам. Стартуют показы 2 июля с фильма Такеши Китано «Куклы» с костюмами Едзи Ямамото. Ознакомиться с полной программой и приобрести билеты можно на сайте «Гаража».