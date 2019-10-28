В рамках 25-ой Недели моды в Москве прошёл совместный показ бренда ODRI Mio и бренда детской одежды Oldos

27 октября компания Royal Euro Media Group пригласила гостей на модный показ новых коллекций двух брендов – ODRI Mio и Oldos. Демонстрировались актуальные модели наступающего зимнего сезона – удобные, практичные, красивые вещи для модниц всех возрастов! Среди зрителей были замечены: певица Катя Лель с дочкой, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Cветлана Мастеркова, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, телеведущие Ирина Мурамцева, Анастасия Трегубова и Ирина Пудова, актриса Светлана Большакова.

Куртки, пуховики и пальто под брендом ODRI Mio, которые производит российская «дочка» итальянского бренда ODRI, уже успели завоевать симпатии покупателей и прочно заняли лидирующие позиции на рынке. Модели для отечественного рынка разрабатывает собственное дизайн-бюро в России, которое гармонично соединяет актуальные европейские тренды, итальянский дизайн и особенности нашего климата. Бренд ODRI Mio можно назвать достаточно молодым, но это не мешает ему одним из первых внедрять передовые технологии и смело транслировать в своих коллекциях все новые веяния.

Бренд детской одежды Oldos – это одежда, обувь, аксессуары для детей от 0 до 14 лет. Разрабатывая модели для детей, дизайнеры Oldos стремятся формировать у юных потребителей отличный вкус, предлагая им не просто удобную, но и модную, стильную одежду. В этой одежде легко двигаться, она не требует никакого специального ухода, долговечна и практична – и это очень нравится родителям. Создавать подобные модели дизайнерам помогает опыт и экспертные знания, которые аккумулируют в компании с 1993 года. Подумали в Oldos и об экологичности – при производстве одежды и обуви используются технологии, сберегающие нашу планету.





Официальное модельное агентство показа — Royal model agency.

Генеральный информационный партнёр показа — глянцевый журнал VMODE magazine. Журнал для современного жителя мегаполиса, который хочет быть в курсе всех модных новинок, ценит свою индивидуальность и стремится к гармонии и постоянному развитию.

Официальное PR-агентство показа — «МЯТА» — комплексное медиа-сопровождение брендов и организация мероприятий с участием селебрити.