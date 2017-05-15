Мода и бизнес: FASHION HOUSE Group представила проект аутлета в Санкт-Петербурге

FASHION HOUSE Group, ведущий игрок на рынке аутлетов, приняла участие в международной выставке недвижимости REX в Москве 25-27 апреля 2017 года. В этом году компания представила на выставке свой новый проект FASHION HOUSE Outlet Centre St Petersburg, строительство которого начинается в Санкт-Петербурге.

В рамках REX компания будет продемонстрировала свои российские проекты - FASHION HOUSE Outlet Centre Moscow и FASHION HOUSE Outlet Centre St Petersburg, который находится в стадии строительства, а также интернет-аутлет FASHION HOUSE Online Shopping.

Россия остается ключевым рынком для FASHION HOUSE Group. Инвестиции компании в развитии проектов на российском рынке превышают 200 млн. евро. Группа развивает FASHION HOUSE Outlet Center Moscow, общая площадь которого с учетом введенной в ноябре 2016 года второй очереди превысила 20 000 кв.м., а также разрабатывает новый проект в Санкт-Петербурге (первая очередь FASHION HOUSE Outlet Centre St Petersburg планируется к открытию в 2018 году). Одновременно компания фокусируется на цифровых инновациях, реализуя стратегию омниканальности. В апреле 2016 года запущен первый онлайн-центр в России - FASHION HOUSE Online Shopping. Сегодня интернет-магазин предлагает более 20 брендов, постоянно наращивая бизнес-показатели.

“Мы рады вновь присутствовать на REX. Это отличная платформа для встреч с лидерами рынка, обмена опытом и обсуждения перспектив дальнейшего развития сектора недвижимости и розничной торговли в России. В этом году FASHION HOUSE Group поделилась опытом разработки и реализации стратегии омниканальности в России. Мы доказали, что успешный московский атлуте-проект FASHION HOUSE Outlet Center Moscow можно развивать и далее, запустив онлайн-аутлет”, - комментирует Брендон О'Рейли, управляющий директор группы FASHION HOUSE Group.

В рамках REX FASHION HOUSE Group провела открытый мастер-класс «Цифровая революция: как использовать ее для увеличения продаж”. О том, как можно использовать преимущества омниканальности и электронной коммерции для развития бизнеса и увеличения продаж, рассказали ведущие эксперты группы Брендон О'Рейли и Петр Крефт, глава e-commerce направления.

По данным пресс-службы FASHION HOUSE Group.