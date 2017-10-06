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Мода и истоки. V «Подиум зрелой красоты» прошел в Москве

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  • 06 Октября 201711:42

V юбилейный «Подиум зрелой красоты» прошел в экспериментальном формате и состоял из двух частей. Традиционную часть предварял показ образов с этническими мотивами.

Этно-подиум открыла коллекцией «Истоки» известный российский дизайнер Елена Шипилова. Как сказала модельер, очень важно иметь связь с историей своей земли.

Далее были продемонстрированы этно-коллекции, объединившие фольклорные мотивы шести регионов России, победителей конкурса, объявленного порталом «Баба-Деда».

Неожиданным для зрителей стало видеообращение Надежды Бабкиной, которое открыло основную часть Подиума: «Я обожаю всех тех, кто создает моду для нас для всех, а не выборочно». Вместе с коллекцией Надежды Бабкиной в мероприятии выступили бренды модной одежды WITT international, UNIQLO, сеть универмагов ХЦ, Cocos Moscow и Царицын Дом.

Впервые в этом году организаторы привлекли рекордное количество участников – 63 модели. Самым зрелым из них, семейной паре Аиде и Вадиму Сенчуро, исполнилось в этом году 79 лет. Еще одним новшеством стало участие в московском подиуме мужчин, представших в элегантных образах.

В этом году Проект прошел при поддержке МГТС, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и модного европейского бренда одежды для женщин WITT international.

Фото - Дима Бабушкин

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