Мода на белоснежную улыбку: как соответствовать тренду

Идеальная белоснежная улыбка — мечта миллионов людей. А вот как ее достичь расскажет Наталия Кадькалова — стоматолог, основатель и главный врач стоматологической клиники La Peregrina.

“Создать голливудскую белоснежную улыбку можно только с помощью комплекса процедур, ухода и гигиены. Однако не стоит забывать, что здоровье зубов гораздо важнее их цвета. Сначала нужно вылечить все зубы и исправить эстетические проблемы, а только потом работать с их цветом. Для кого-то будет достаточно профессиональной гигиены, а для кого-то необходимо длительное лечение, реставрация зубов и регулярные профессиональные отбеливания, все индивидуально”, — объясняет Наталия Кадькалова.

Химическое отбеливание

Отбеливающий состав наносится на эмаль, и через некоторое время она становится более светлой. Это происходит благодаря реакциями кислорода отбеливающего компонента. Главное преимущество этого способа — невысокая цена и длительный результат (около двух лет). Однако эта процедура может вызвать повышенную чувствительность зубов.

Лазерное отбеливаниеПрофессиональная процедура дарит прекрасные результаты за короткий временной промежуток. Ее делают в несколько этапов: сначала зубы покрывают гелем с перекисью водорода, а затем их засвечивают специальным лазером. Такое отбеливание меняет цвет на 5-10 тонов. Эффект сохраняется до двух лет при правильном уходе за зубами и хорошей гигиене.

Фотоотбеливание

Достаточно сильный эффект достигается с помощью фотоотбеливания. Улыбка может стать светлее на 11 тонов примерно на 5 лет. Во время процедуры врач наносит на эмаль гель, который выделяет кислород под воздействием галогенной лампы. Это приводит к расщеплению темных пигментов внутри зубной эмали.

Удаление налета

С помощью ультразвукового скейлера, который помогает очистить от зубного камня, можно избавиться от налета и, тем самым, сделать зубы одновременно здоровее и белее на 2-3 тона. Процедура практически безболезненна, но ее нужно делать раз в полгода.

Осветление гелем

Процедура безболезненна, а ее результат не заставит себя долго ждать. Такое отбеливание способно справиться с желтизной, вызванной курением и питанием. Эффект не будет сохраняться долго, но осветление гелем будет поддерживать белоснежную улыбку после профессиональных процедур.

Осветление раствором

Для этой процедуры необходима индивидуальная капа, которая изготавливается на заказ. Каждый день на протяжении 2х недель необходимо носить ее в течении 20 минут, после чего зубы станут белее на 2-3 тона.

Осветление суспензией

Процедура подходит для отбеливания различных пигментаций. В основе суспензии — соляная кислота с частицами карбида, она втирается в зубную эмаль на 30 минут и затем смывается. Эффект будет недолгий, однако сделает зубы белее на пару тонов.

Белоснежная улыбка подарит уверенность в себе, хорошее настроение и множество положительных эмоций. Лучше не заниматься отбеливанием зубов в домашних условиях и обратиться к профессионалу, который поможет выбрать подходящую процедуру в зависимости от индивидуальных особенностей, расскажет, как поддерживать белоснежную улыбку на протяжении нескольких лет и как ухаживать за зубами.