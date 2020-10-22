Мода на французский маникюр – апгрейд классики

Выбор маникюра - задача не из легких. Нужно подобрать стиль, цвет и иметь представление о том, что вообще хочется нашему сердцу. Иногда девушки желают чего-то более простого, скромного, но элегантного. Классический французский маникюр стал решением этой проблемы, но часто возникает мысль: не слишком ли это банально и как можно разнообразить привычный вариант дизайна ногтей? Ответить на этот вопрос поможет Татьяна Шутова - основатель федеральной сети ногтевых студий 4hands, предприниматель.

«Девушки мечтают о красивых и здоровых ногтях. Французский маникюр - идеальное решение, если хочется выглядеть по-деловому строго и со вкусом, но при этом женственно и нежно.Френч может показаться слишком типичным, вот только креативных решений большое множество. Полагаясь на фантазию мастера или свое воображение, можно создать притягивающий восхищенные взгляды дизайн, не отходя от классического рисунка» – рассказывает Татьяна Шутова.

Топ - 7 стилей интересного французского маникюра:

Классический френч с добавлением страз

Этот выбор подойдет тем, кто желает привнести в свой маникюр минимум деталей, но разнообразить классику. Ногти будут выглядеть не просто красиво, но и с ноткой изысканности. Для того, чтобы усовершенствовать такой маникюр еще больше, можно использовать основу нюдовых оттенков, в частности персикового, пастельного, розового и других цветов. Главное не переборщить с количеством декоративных материалов. Стразы можно расположить на одном ноготке каждой руки, очертить ими внутреннюю линию белой зоны или заменить ее на выбранном пальце. Если одного украшенного ногтя мало, можно сделать декор на безымянных и больших пальцах.

Френч, совмещенный с техникой «омбре»

Модная тенденция дизайна ногтей «омбре» или «градиент» украсит и французский маникюр. Чаще всего это выполняется с помощью гель-лака, ведь девушки хотят сохранить эту красоту подольше.Чтобы сделать французский маникюр с техникой «омбре», используют как глянцевый, так и матовый лак. Матовый френч-омбре выглядит элегантно и стильно, а с глянцевой основой весьма нарядно. Для того, чтобы сэкономить время, мастера часто обращаются к аэрографу, который значительно упрощает задачу по выполнению этого дизайна. Кстати именно такой вариант зрительно удлиняет и ногти и пальцы, а значит создает впечатления более изящных женских рук.

Французский маникюр с яркими акцентами

Френч с яркой по цвету основой и полоской станет прекрасным выбором для смелых и дерзким модниц. Актуальный и трендовый французский маникюр в насыщенных тонах хорошо выглядит в сочетании с лунным дизайном ногтей. Маникюр в сочных оттенках - идеальный вариант для тех, кто любит быть ярким и выделяться из толпы. Кроме того, в осеннюю пору, в период дождливых дней - это прекрасный способ поднять себе настроение.

Сочетание серебра и золота

Неожиданным сочетанием стал золотой и серебряный френч. Маникюр с мельчайшими блестками металлического и желтоватого оттенка будет идеальным вариантом, чтобы дополнить праздничный наряд и создать незабываемый образ. Однако золото и серебро из года в год выручают прекрасный пол, став своеобразной классикой. Поэтому, как долго эти манящие взгляд цвета продержатся в трендах 2020 года, предугадать невозможно. Также следует отметить, что золото и серебро - довольно тяжелый вариант для однотонного покрытия на всей руке. Не стоит забывать, что даже к выбору дизайна надо подходить с головой, а сами цвета не комбинировать между собой. Выбирая золотые элементы, не стоит их миксовать с серебряными.

Французский маникюр с глиттером и блестками



Глиттер и блестки сделают френч по-настоящему праздничным. Переливающиеся цвета мелких пайеток быстро поднимут настроение игрой света даже во время осенней непогоды. Тонкие линии, рисунки, сложные залитые фигуры или сплошной блестящий однотон привнесут ощущение маленького торжества, ведь именно этого так не хватает пасмурными днями.

Геометрический френч



Еще один тренд 2020 года - геометрия. Она всегда имела особое влияние на модные тенденции, и маникюр не стал исключением. Мастера ногтевого сервиса создают на ногтях клиентов четкие, ровные и геометрически правильные линии. Сочетать фигуры можно как в симметричных, так и в асимметричных рисунках. Геометрический французский маникюр добавит нотки лаконичности в модный образ.

Френч с цветочным и ажурным орнаментом



Классический французский маникюр выглядит модно, но всегда хочется чего-то новенького.

Профессионалы в создании дизайна ногтей не перестают смешивать техники и виды, чтобы создавать интересный маникюр в оригинальных и неожиданных решениях. Цветы и легкие кружева на ноготочках будут смотреться нежно и изысканно, они станут стильным дополнением любого лука, совершенствуя его и акцентируя внимание на чувственности и женственности его обладательницы.

Специалисты ногтевого сервиса не упускают ни один самый модный тренд и создают уникальные дизайны для своих клиентов. Выслушав все пожелания, мастер может не только воплотить все фантазии в реальность, но и дать дельный совет. Не стоит забывать, что порой хорошие мастера сами создают топовые тенденции в сфере маникюра.