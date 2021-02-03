Мода на кеды Converse возвращается?

Мода нестабильна и переменчива. Сезон за сезоном меняются фавориты на мировых подиумах, но кое-что остается неизменным. Для любителей качества, удобства и стиля кеды Конверс – одна из любимых пар в обувном шкафу.

Приверженцы этого вида обуви выигрывают по всем фронтам, ведь кеды поистине универсальны. И, что немаловажно, носить их можно круглый год. Даже в морозы до -20°С и в дожди. С технологией GORE-TEX, применяемой в зимних моделях, мечты почитателей бренда стали реальностью.

Можно смело заявить, что мода на конверсы бессмертна. Этот всемирно известный бренд ещё в 19 веке покорил сердца почитателей спортивного стиля и профессиональных спортсменов, а с течением времени постепенно завоевал умы звезд шоу-бизнеса и людей самых разных профессий.

Популярность обусловлена удобством: спортивная, мягкая, но хорошо держащая ногу обувь просто не может не стать любимчиком. При нашем невероятно быстром темпе жизни, когда мы постоянно спешим в попытках всё успеть, комфортная обувь – маст хэв.

Конвера идеально подходят на каждый день, будь он рабочий или выходной. И вот почему:

· Первое и главное преимущество перед другой обувью – износостойкость. В настоящих Converse подошва сделана из нескольких слоев вулканизированной резины, а верхняя часть – из кожи. Внутри используются воздухопроницаемые материалы. Производитель гарантирует, что подошла непромокаема и не скользит. Срок носки составляет не менее 3 лет. Обратите внимание на эти характеристики перед покупкой. Выбирайте брендовые кеды от производителя, а не жалкие подделки.

· Кеды за счет использования натуральных материалов и хорошо проработанного дизайна не могут нигде давить или натирать ногу, как, к примеру, туфли. Максимум комфорта в носке.

· Внешний вид, почти неизменный ещё со времен изобретения, оригинален и заслуживает особого внимания.

Второй момент, почему кеды Converse не теряют актуальности – сочетание с одеждой всех стилей и видов. Когда бывает сложно подобрать идеальную обувь под любимый деловой или кэжуал костюм, платье, юбку или дерзкие рваные джинсы, а уже пора выбегать из дому по делам – Конверсы спасают ситуацию.

Легкое и стильное решение для мужчин, женщин и даже детей. Ведь так приятно понимать, что больше не придется тратить уйму времени и сил на подбор обуви к наряду. Нужно всего лишь заглянуть на обувные полки, выбрать из коллекции подходящую по цвету модель – и можно смело отправляться навстречу новым победам и с уверенностью в себе покорять этот изменчивый мир.



