Неотъемлемой частью городского стиля в последние годы стала привычка пить кофе на бегу. Модная тенденция «уличного кофе» довольно быстро охватила всю страну. Стаканчик ароматного свежесваренного напитка в руке - стал непременным атрибутом современного делового человека. Неудивительно, что эксперты ресторанного бизнеса одним из самых перспективных направлений в сфере питания называют мини-кофейни и пункты продажи кофе без посадочных мест.

Людей с чашечкой американо, капучино, эспрессо или латте, можно увидеть везде: на оживленной улице, в парке, в офисе, в кинотеатре, на модном показе. Российские предприниматели активно приобретают многофункциональные кофемашины или пользуются услугой аренды аренда кофемашины. В 2020 году напиток в бумажном стаканчике стал настоящим трендом, а производство кофе достигло поистине грандиозных масштабов. Сегодня приобрести свежесваренный кофе можно, даже, не выходя из машины. Дабы привлечь и удивить клиентов предприниматели придумывают все новые и новые «фишки». Например: продают кофе в стаканчиках с фирменным логотипом, с красивыми видами города, с именем клиента. Особой популярностью в этом году пользуется кофе, на пене которого можно увидеть свое собственное изображение. Фото клиента распечатывается на специальном принтере и в одно мгновение оказывается на кофейной пене. Правда, такой кофе пока доступен только в крупных мегаполисах. Но это – пока!

Многие люди уже не в состоянии представить себе день без чашечки кофе. Этот напиток стал определенным показателем активности – «ты в теме», «ты в тренде». Создается ощущение, что сегодня вся жизнь в мегаполисе проходит с чашечкой кофе в руке. Кофе стал своего рода стильной деталью, неким элементом образа современного делового человека. Ну что ж, мода диктует свои правила. И мода на кофе в том числе.