Мода на солярий: мифы и реальность

На протяжении долгого времени многие девушки стремятся выглядеть более загорелыми в любое время года, не только летом, и именно осенью жаждут поддержать цвет кожи, прибегая к не естественному способу загара. В этом им на помощь приходят солярии: разных технологий, параметров и вида. Но так ли безопасна подобная процедура? Врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК Ирина Нефедова расскажет о самых распространенных мифах о солярии и его реальном воздействии на организм.

Миф 1: Время проведенное в солярии равно времени проведенному на солнце

​Чтобы развинтить этот миф необходимо разобраться, какие бывают солнечные лучи по типу излучения: UVA, UVB и UVC. Первые проникают в глубокие слои кожи и вызывают фотостарение, иногда пигментацию, вторые достигают верхних слоев эпидермиса, а третьи вовсе не доходят до поверхности земного шара. При походе в солярий человек подвергается воздействию UVA лучей, причем в очень большой дозе. Более сильное излучение призвано помочь быстрому потемнению кожи, поэтому 25 минут данной процедуры соответствуют нескольким часам нахождения под прямыми лучами без SPF.



Миф 2: С загаром после солярия можно лежать на солнце без защиты

Многие предполагают, что первичный загар в специально созданных условиях защитит их от риска обгореть на отдыхе. Поэтому по приезде не пользуются солнцезащитным кремом. Однако это совсем не так. Красная кожа лишь одно из проявлений пагубных последствий слишком длительного нахождения на солнце. Возможно, не обгореть девушке все-таки удастся, однако из-за отсутствия SPF солнечное излучение окажет воздействие на поверхностные и глубокие клетки, что может привести к появлению пигментации, потери упругости кожи.

Миф 3: Солярий позволяет получить витамин D в любое время года

Витамин D - один из самых необходимых витаминов в человеческом организме. Летом он вырабатывается самостоятельно: для этого достаточно находиться под прямыми солнечными лучами 15 минут в день (при этом можно и нужно использовать защиту). Его синтезу способствует UVB-излучение, а, как уже говорилось выше, в соляриях используется UVA. Соответственно данная процедура не помогает в выработке витамина. Специалист сети клиник ЦИДК советует получать необходимые микроэлементы из еды: молочных продуктов, рыбы.

Солярий помогает лечить кожные высыпания



Многие путают лечение акне с помощью световых излучений и походом в солярий. Однако в клиниках для лечения используется не ультрафиолет, а лучи видимого спектра, которые дают мягкое очищение и голубое свечение. Загар после солярия поможет замаскировать проявления, но не вылечит их, а еще больше обострит. Подсушивание кожи - окажется временным результатом. Бороться с акне лучше вместе с профессионалами, которые подберут верный уход и посоветуют процедуры. Например, лазерные шлифовки и пилинги.

Солярий - популярный способ приобрести ровный коричневый цвет кожи. Популярный, но не самый безопасный. Заботясь о своем организме, лучше отдать предпочтение естественному способу загара (обязательно при использовании SPF) или автозагару, чтобы избежать нежелательных последствий в будущем, так как солярий все-таки больше вреден нашей коже, чем полезен и его лучше избегать, а при нахождении под прямыми солнечными лучами нельзя избегать использование солнцезащитный крем. После 50 лет любой вид загара не рекомендуется.