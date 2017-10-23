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Артем Кузелев

Мода, политика и фото на фестивале Vogue Italia

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  • 23 Октября 201712:46
Сюжеты: Vogue

Итальянская редакция Библии моды посвятит целый фестиваль фотографии, объединяющий темы моды и политики

В середине будущего месяца команда Vogue Italia проведет в Милане фестиваль фотографии Photo Vogue Festival. В рамках мероприятия, которое продолжится с 15 по 19 ноября, пройдет серия фотовыставок, посвященных взаимодействию и взаимовлиянию модной индустрии и политики. На фестивале также будут показаны лучшие снимки из архива итальянского Vogue, созданные такими признанными мастерами, как Брюс Вебер, Дэвид Лашапель, Эллен фон Унверт, Майлз Олдридж, Питер Линдберг, Стивен Майзель и Тим Уолкер.

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