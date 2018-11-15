Мода последних лет на выставке в Эрмитаже

В этом месяце в Петербурге откроется выставка, посвященная мировой моде последних тридцати лет.

В Главном штабе Государственного Эрмитажа открывается выставка, исследующая моду последних 30 лет. Экспозиция расскажет о том, как за последние три десятилетия модная индустрия прошла путь от использования классических тканей и традиционной ручной работы до ультрасовременных материалов и инновационных технологий. В основе экспозиции коллекция костюмов, подаренных Эрмитажу владелицей сети бутиков Babochka Хатулей Авсаджанашвили, а также работы, отобранные из архивов ведущих модных домов Givenchy, Loewe, Gucci, Paco Rabbane, Elie Saab, Rochas, Proenza Schouler, Lanvin, Miu Miu, Giorgio Armani, Brioni, Stella McCartney, Balmain.

Посетить проект «Тонкие материи. Мода 1988 – 2018» можно будет с 23 ноября до 24 февраля.