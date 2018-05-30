Мода в Москве: столичные предприниматели и представители всех сфер индустрии соберутся на Московском форуме 31 мая

Форум собрал действительно звездных и узнаваемых инсайдеров модной индустрии, зарубежных спикеров и гостей. Среди них Айсель Трудел, Игорь Гуляев, Константин Андрикопулос, Екатерина Дарма, Лилия Рах, Георгий Ростовщиков, Christophe Guillarmé, Jeremy Douay, Diane Pernet, Antonio Federiko и другие.

Спикеры форума отмечают не только важность его проведения, но и возможность для зрителей абсолютно бесплатно посетить максимальное количество секций и мероприятий не только людям, уже занятым в этой сфере и вкладывающим часть заработка в саморазвитие, но и молодежи и студентам, которые только делают первые шаги на пути к бизнесу.

На взгляд иностранных гостей форума, Москва при помощи таких форумов действительно становится глобальной площадкой для взаимодействия, партнерства и поиска стратегий развития индустрии.

Георгий Ростовщиков

Президент Международной Ассоциации Байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB, fashion-директор MILO GROUP, основатель агентства LABELED, ведущий международный Байер

Безусловно считаю, что любые формы собраний, форумов, public talks, любые образовательные инициативы, - тем более в нашей индустрии, которая в стране не находится пока в достаточном статусе, как реальная «индустрия», в сравнении с тем, как примеру, на западе, очень важны, полезны и правильны. На самом деле еще 5-7 лет назад я и представить себе не мог, что буду работать с такими дизайнерами и брендами, как появились и работают в России сейчас. Я рад появлению и росту российских брендов, которые выдают реально хороший коммерческий продукт, самобытных и креативных. Вижу огромный потенциал в развитии российской модной индустрии и легкой промышленности, и в частности в Москве, где состредоточено большинство производств. Сегодня в отрасли большое количество проблем, среди которых и отсутствие полного цикла, сезонности, коммуникации, проблемы с сырьем и и конструкторами. И решать их нужно постепенно и глобально.

В рамках форума я выбрал для себя секцию экспорта, так как мне действительно есть о чем рассказать и в области ритейла и работы с дизайнерами, поделиться как положительным, так и негативным опытом. Очень важным я считю поднять и вопрос экспорта, позиционирования российского и, в частности, московского рынка как хорошей площадки для экспорта товаров за рубеж. Львиная доля всех коммерческих российских брендов базируются в Москве – и это очень верно и важно сделать Москву «столицей моды», так как в плане логистики, образования, коммуникации и производства это действительно прекрасная отправная точка. Будем надеяться, что каждый из нас сделает свой вклад в позиционирование Москвы как реальной столицы моды на Московском форуме индустрии моды 31 мая!

Игорь Гуляев

Основатель и руководитель успешного российского Модного Дома IGOR GULYAEV

«Как дизайнер и руководитель собственного модного дома, я безмерно рад тому, что в последнее время власти и Правительство Москвы обратили внимание на модную индустрию. В нашей стране выросло новое поколение современных ребят, которые действительно создают востребованный продукт, достойный внимания. Это совершенно новые истории - тенденция, которая сегодня имеет заметный рост. Сегодня иностранцы, приезжающие в нашу страну, готовы покупать продукцию «made in Russia», как и жители нашей необъятной страны готовы и покупать и носить одежду, произведенную здесь. В отличие от западных брендов, где порой можно найти большое количество «типичного», перфразирующего друг друга, российские дизайнеры самобытны: каждый старается не просто выделиться и обратить на себя внимание, но и действительно сделать качественный узнаваемый продукт. Модная индустрия в России имеет перспективы роста и развития - и конечно, необходимо продолжать движение вперед – на достойных примерах, обучаясь не только в специализированных заведениях, но и подобных Москвоскому форуму индустрии моды мероприятиях – коммуникации, способам работы с персоналом, средствам продвижения и тд, так как сегодня человеку, выдающему в мир продукт своего творчества, необходимо обладать многими компетенциями для его успешного предложения потребителю. Индустрия всегда нуждается в людях «с опытом», в «руках», в производственных мощностях. Такие встречи и обсуждения, на мой взгляд, как раз возможности поиска ответов на вопросы и поиска путей движения вперед»!

Антонио Федерико

Известный итальянский фотограф. Снимает для Armani, Valentino, Versace, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Ferretti и других fashion брендов. В портфолио съемки для журналов: Vanity Faire, Harper's Bazaar, Vogue, Madam Figaro. Работал с топ- моделями: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Isabel Fontana, Kate Moss, Tony Ward, Natasha Poly.

«Московский форум индустрии моды - очень глобальное и нужное отрасли мероприятие. Такие вещи всегда интересны обеим сторонам – и участникам, слушателям и непосредственно самим спикерам. Для нас это возможность представить себя, свой взгляд на индустрию через призму своего опыта и понимания. Для зрителей – это возможности узнать новое, попытаться увидеть реальное состояние индустрии глазами многих ее представителей и сделать собственные выводы. Невероятно замечательно, что такие мероприятия в Москве при поддержке Правительства сейчас проходят абсолютно бесплатно. Для тех, кто решил связать свою жизнь с модой, с построением модного бизнеса – это очень хорошие возможности для развития, понимания своего позиционирования в модном мире и поиску собственного пути».