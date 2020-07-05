«Мода vs пандемия». Как трансформируется мода в эпоху постпандемии

27 июня на I Международной конференции «АРТtalk. Искусство после» прошла специальная сессия-кейс-стади “Мода vs пандемия”. О трансформациях в модной индустрии рассказали знаковые представители отрасли, каждый из которых является визионером и яркой фигурой российской модной индустрии.

Полную версию кейс-стади “Мода vs пандемия” можно посмотреть здесь: https://arttalk.art/case-study

“Символом пандемии и lockdown стала маска. Маска 2020 точно останется как знак нашего времени – символ неопределенности и тревоги. Это такой очень наглядный аксессуар. И для многих дизайнеров маски стали неким лакмусом, аксессуаром в котором бессознательно проявился их стилевой ДНК - лаконичность или декоративность, графичность или живописность, брутальность или деликатность. И встает серьезный вопрос: маска - это временный преходящий атрибут пандемии или постоянный аксессуар “new real”? Возможно ли, чтобы маска стала нашей повседневностью, постпандемическим культурным кодом, фиксирующим новые приоритеты? За время вынужденной изоляции жизнь как бы затормозилась, и люди переосмыслили очень многое, даже мотивацию просыпаться утром. Пандемия разделила нашу жизнь и модную индустрию на до и после. Вернуться в прошлое уже не получится. Модная индустрия на это срезонировала тонко и точно. Новые настроения отразили весенние обложки глянцевых журналов, демонстрирующие единение, благодарность, объятия, любовь. ” - Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор компании Fashion Consulting Group, аналитик, профессор НИУ ВШЭ с двадцатилетним практическим опытом работы с самыми интересными проектами в российской модной индустрии.

“Все мы помним фильм Спилберга “Первому игроку приготовиться”, где с первых минут мы видим мир, в котором люди надевают маски и стремятся в виртуальную реальность. Там они могут быть теми, кем хотят быть: сменить пол, стать супергероями, иметь другие физические данные, обладать суперсилой. Виртуальный мир и для нас стал повседневной реальностью: проекции нашей жизни в инстаграмм, переговоры по ZOOM, голосовые сообщения вместо писем. Lockdown дал возможность приостановиться, задуматься над новыми потребностями и поэкспериментировать с абсолютно новым для нас направлением- виртуальной одеждой. Свою первую экспериментальную капсулу digital одежды мы посвятили дымковской игрушке. Теперь мы переходим к более практичным вещам, которые мы предложим нашим клиентам. Интересно, что уже появился первый бутик, который хочет у нас закупать эти коллекции!” - Алена Ахмадуллина, дизайнер брендов Alena Akhmadullina, Akhmadullina Dreams. Алёна была на 10 лет впереди, когда совершила прорыв «русского наследия» в авангард моды.

“IT направление и On-demand для бренда, то есть кастомизация - вот два основных направления, которые получили развитие в нашей компании во время пандемии. Во время самоизоляции особенно важно самовыражение, об этом говорит популярность таких проектов, как #изоизоляция и группы “Шар и Крест”. Мы проанализировали тысячи иллюстраций, рожденных в пандемию самыми разными авторами, профессионалами и любителями. Наш важный вывод - социальная изоляция стимулировала яркое визуальное самовыражение, и оно потребует от дизайнеров ярких нестандартных решений. Второе направление – обращение к природе, натуре, природным цветам, оттенкам и рисункам”. - Александра Калошина, основатель группы компаний Solstudio Textile Design и бренда Radical Chic. Александра визионер в текстильном дизайне, принты Solstudio Premier Vision выбирает в качестве тренд-ориентиров для мировых производителей.

“Я думаю, что fashion показы разделяться на традиционные, те, которые проходят в реальном мире, в котором люди встречаются и общаются. И пока есть потребность в персональном общении, и такие показы продолжат существовать. Крупные бренды продолжат транслировать свою эстетику через авторские постановочные fashion шоу. А цифровые показы неизбежно будут развиваться очень активно, так как видео-шоу – доступны для любого бренда. В них нет ограничений для творчества. И это стимул для развития новый эстетики. Первый такой арт-проект показ мы сделали уже в 2014 г., а виртуальные 3D аксессуары трансформеры мы сделали еще раньше - в 2007 для fashion шоу в коллаборации с компанией LEXUS. Тогда это казалось фантастикой, далеким футуризмом. А сегодня – это реальность, и я вполне к ней готов». - Дмитрий Логинов, дизайнер брендов Dmitry Loginov и ARSENICUM. Дмитрий лидер мужской моды, предвосхитил люксовый hi-tech streetwear и «всеобщую спортивизацию» мужской классики, культовый режиссер самых острых и концептуальных fashion show.

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