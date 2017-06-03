Модель агентства Oldushka в рекламе нижнего белья

Российская марка нижнего белья Petrushka пригласила для съемок новой рекламной кампании 61-летнюю модель.
Наконец-то и российская индустрия отозвалась на актуальный тренд по стиранию возрастных границ. Пионером модной революции стала отечественная марка нижнего белья Petrushka. Для съемок новой рекламной кампании креативная команда бренда пригласила 61-летняя модель из агентства Oldushka. О героине съемки известно, что ее зовут Татьяна Неклюдова, и до модельной карьеры она работала инженером в «Гипрорыбфлоте».
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.