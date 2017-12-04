Модель Анна Грановская представит Россию на Top Model on the World в Париже

За внешней эффектностью чувствуется не только внутренняя сила, но и глубина, душевная теплота и где-то даже застенчивость. И в этом нет никакого противоречия: достаточно понаблюдать за тем, как Анна живёт в кадре или двигается по сцене, и вы заметите в её взгляде вместе с уверенностью в себе определённую скромность, свойственную нашим девушкам и так украшающую их.

Буквально на днях в Доме Смирнова на Тверском бульваре состоялся знаковый конкурс красоты «Miss ​​Top​​ Fire». Этот конкурс объединяет девочек, девушек, женщин со всех уголков России и стран ближнего зарубежья и призван содействовать дружбе народов, развитию и реализации талантов, а тепло огня, исходящее из каждого сердца финалисток конкурса, только усиливает мощную ауру этого смотра красоты и таланта.

Анна уже неоднократно становилась победительницей и призёром в престижных номинациях на профессиональных конкурсах красоты. В её арсенале звания Miss Planet Star на международном конкурсе «Miss Planet 2016», Miss Bikini Azerbaijan 2016 и конечно многочисленные фотосессии в качестве модели для российского и зарубежного глянца.

На прошедшем буквально на этой неделе «Miss Top Fire» Анна не просто блистала, а проявила себя с разных сторон, в частности, представила на суд зрителей и жюри свой артистический певческий талант, исполнив кавер-версию одной из композиций мировой звезды Rihanna.

На конкурсе Анна Грановская получила сразу две награды, завоевав почётные звания – 1я Вице-мисс Top Fire Grand Prix и Miss Top Model, и уже в ближайший месяц отправится в Париж, где представит нашу страну на престижном международном конкурсе «Top Model on the World». Никаких сомнений в том, что Анна самым достойным образом выступит во Франции, у нас абсолютно нет, и мы не будем «болеть» за Анну, мы будем поддерживать её всей своей энергией и пожеланиями удачи!