Модельеры школы №2065 создают коллекции одежды «Народы севера» и «Города герои»

Мастерицы кружка «Театр моды» школы №2065 под руководством педагога Елены Саликовой вовсю готовятся к предстоящим конкурсам и занимаются созданием новых коллекций одежды.

Ученики школы №2065 трудятся сразу над двумя коллекциями. Первая носит загадочное название «Народы севера». Сначала юные модельеры погрузились в историю костюма и орнаментов и решили создать коллекцию для танцевальной студии школы «PRO-движение». В декоре для женских костюмов и нарядов для шаманов используется аппликация и нашивки с узорами.

Коллекция «Города-герои» предназначена для участия в конкурсе, посвященном Великой Отечественной войне, так как этот год в России назван годом 75-летия Победы. Каждый костюм будет отражать символику городов воинской славы, скажем, в Крыму, это города Севастополь и Керчь, конечно, не обошли вниманием и центральную Россию.

Если коллекция «Народы севера» практически дошла до стадии декорирования, то «Города герои» ещё в разработке. Дети продолжают трудиться над эскизами дистанционно, чтобы к маю успеть воплотить все задумки в жизнь и поучаствовать в конкурсе «Мастер сцены».

Стоит отметить, что в прошлом году «Театр мод» школы №2065 уже показал высокий результат на этом состязании. Юные модельеры и модели стали лауреатами III степени конкурса «Мастер сцены» в номинации «Театр моды: коллективный показ», прошедшего в рамках IV образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией». Коллекция «Единство непохожих» была выполнена из всеми любимого и популярного денима. Но не только костюмы поразили воображение судей и зрителей: ребята создали полные образы за счёт яркого макияжа от юных визажистов школьного кружка «Школа красоты».

Уверены, в этом году рукодельницы покажут достойный результат и покорят жюри своими искусными работами!