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Итоги 2018 года (6)
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Артем Кузелев

Модель года по версии Models.com

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  • 20 Декабря 201820:49
Сюжеты: Итоги 2018 года

Профессиональный сайт, посвященный модельному бизнесу, назвал имя главной модели 2018 года.

На сайте Models.com подводят итоги уходящего года. На днях редакция опубликовала имя победительницы в номинации «Выбор индустрии». Главной моделью 2018 года стала суданка Аду Акеш, за которую проголосовали 250 экспертов модной индустрии. Заслуги Акеш нельзя не замтеить: девушка успела поработать с такими гигантами, как Saint Laurent, Alexander McQueen, Givenchy, Prada, Tom Ford, Calvin Klein, Burberry, Versace, Bottega Veneta и JW Anderson. Также Аду – вторая темнокожая модель, принявшая участие в показе Chanel в свадебном наряде.

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