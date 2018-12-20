Модель года по версии Models.com

Профессиональный сайт, посвященный модельному бизнесу, назвал имя главной модели 2018 года.

На сайте Models.com подводят итоги уходящего года. На днях редакция опубликовала имя победительницы в номинации «Выбор индустрии». Главной моделью 2018 года стала суданка Аду Акеш, за которую проголосовали 250 экспертов модной индустрии. Заслуги Акеш нельзя не замтеить: девушка успела поработать с такими гигантами, как Saint Laurent, Alexander McQueen, Givenchy, Prada, Tom Ford, Calvin Klein, Burberry, Versace, Bottega Veneta и JW Anderson. Также Аду – вторая темнокожая модель, принявшая участие в показе Chanel в свадебном наряде.